У вівторок, 27 жовтня в Одесі синоптики обіцяють дощ, а по області туман і сильний вітер

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з даними метеорологів, в Одесі похмура погода в другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці повинен ослабнути. В середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора дрібний дощ відновиться.

Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 13-15 градусів, вдень стовпчики термометрів залишатимуться на рівні +17...+ 19 градуса.

По Одеській області зберігатиметься похмура погода

Вночі місцями дощ, Вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 метрів.

Температура вночі 10-15 градусів, вдень +15+20 градусів.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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