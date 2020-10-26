У вівторок, 27 жовтня в Одесі синоптики обіцяють дощ, а по області туман і сильний вітер
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Згідно з даними метеорологів, в Одесі похмура погода в другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці повинен ослабнути. В середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора дрібний дощ відновиться.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 13-15 градусів, вдень стовпчики термометрів залишатимуться на рівні +17...+ 19 градуса.
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По Одеській області зберігатиметься похмура погода
Вночі місцями дощ, Вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів.
Температура вночі 10-15 градусів, вдень +15+20 градусів.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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