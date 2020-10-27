В Одеській області під час виборів стався неприємний інцидент - чоловік вдарив жінку з такою міццю, що та впала на підлогу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Так, в Ізмаїлі Одеської області чоловік пенсійного віку схопив жінку за шию та кинув на підлогу.

Все сталося під час голосування на одній із виборчих дільниць. Примітно, що в цей час жінка спілкувалась із поліцейськими, і це трапилось на очах у правоохоронців.

"В Ізмаїлі дід ледь не угробив подругу, коли дізнався, що вона голосує не за Януковича", - йдеться в підписі до відео.

Коли жінка підвелась на ноги, чоловік продовжив її виштовхувати, і вони всі разом з поліцією вийшли за двері.

Раніше повідомлялось, що в день голосування на виборчих дільницях в Одеській області поліція зафіксувала 338 порушень. Основними порушеннями, за словами голови ОДА, були голосування не за місцем прописки, повідомлення про замінування дільниць, дрібне хуліганство, доставка громадян групами до місця голосування. Також стало відомо, що чотирьом членам виборчих комісій стало погано, їм викликали "швидку".

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