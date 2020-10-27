В Одесі членам виборчих комісій доводиться ночувати на сходах, тому що вже другий день вони не можуть здати протоколи
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "Одеське життя".
Так, в Одесі другий день поспіль члени дільничних виборчих комісій не можуть здати протоколи в міський територіальний виборчком і утворюють величезні черги. Багатьом з членів виборчкомів довелося ночувати прямо на сходах "нової мерії", охороняючи бюлетені.
Повідомляється, що в день виборів, 25 жовтня, у будівлі "нової мерії" зібралися члени виборчкомів з 364 виборчих дільниць, які повинні здати свої протоколи. Тим часом за добу териториальний виборчком прийняв тільки 35 дільничних протоколів з підрахунку голосів на виборах до облради і 33 протокола з виборів до райради. Близько 10 дільничних комісій направили на виправлення помилок і складання уточненого протоколу. Також двом комісіям сказали провести повторний підрахунок голосів.
Людей "загнали" в коридор, де навіть при відкритих вікнах практично нічим дихати.
Декому родичі приносили складні стільці, розкладачки і каремати. Люди сплять і їдять прямо в коридорах.
Людей "загнали" в коридор, де навіть при відкритих вікнах практично нічим дихати.
Декому родичі приносили складні стільці, розкладачки і каремати. Люди сплять і їдять прямо в коридорах.
Одесити розповіли, що в будівлі немає навіть жодної лавки, тому люди різного віку лежали де доведеться.
Станом на 27 жовтня у будівлі все ще товпляться члени дільничних комісій. Багато хто з них навіть не ходив додому і ночував прямо на сходах. За словами людей, вони виснажені, сонні і голодні. Процедура прийому протоколів і бюлетенів тягнеться дуже повільно.
Станом на 27 жовтня у будівлі все ще товпляться члени дільничних комісій. Багато хто з них навіть не ходив додому і ночував прямо на сходах. За словами людей, вони виснажені, сонні і голодні. Процедура прийому протоколів і бюлетенів тягнеться дуже повільно.
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