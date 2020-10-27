Повідомляється, що в день виборів, 25 жовтня, у будівлі "нової мерії" зібралися члени виборчкомів з 364 виборчих дільниць, які повинні здати свої протоколи. Тим часом за добу териториальний виборчком прийняв тільки 35 дільничних протоколів з підрахунку голосів на виборах до облради і 33 протокола з виборів до райради. Близько 10 дільничних комісій направили на виправлення помилок і складання уточненого протоколу. Також двом комісіям сказали провести повторний підрахунок голосів.



Людей "загнали" в коридор, де навіть при відкритих вікнах практично нічим дихати.



Декому родичі приносили складні стільці, розкладачки і каремати. Люди сплять і їдять прямо в коридорах.

Одесити розповіли, що в будівлі немає навіть жодної лавки, тому люди різного віку лежали де доведеться.



Станом на 27 жовтня у будівлі все ще товпляться члени дільничних комісій. Багато хто з них навіть не ходив додому і ночував прямо на сходах. За словами людей, вони виснажені, сонні і голодні. Процедура прийому протоколів і бюлетенів тягнеться дуже повільно.