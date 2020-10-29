Група військових кораблів НАТО увійшла в Чорне море, не виключено що в найближчі дні вони можуть відвідати Одесу

Чотири військові кораблі НАТО через протоку Босфор увійшли в акваторію Чорного моря в четвер, 29 жовтня. Про це повідомляє Yoruk Işık в Твіттері, де розміщені знімки заходу кораблів.

До складу мінно-тральної групи входять мінні тральщики М35 " Duero "(Іспанія), M5556" Alghero "(Італія), M645" Orion" (Франція", 32" Циб'р" (Болгарія"), 214" Vice admiral Constantin Balescu " (Румунія). Флагманом групи є Грецький корабель A470 "Aliakmon".

Цілі заходу в Чорне море мінно-тральної групи SNMGMS2 не розголошуються. Проте, не можна виключати, що цього разу з'єднання відвідає в черговий раз Одесу.

Відомо, що кораблі країн НАТО пробудуть у Чорному морі до 18 листопада.

Не так давно ми повідомляли, що на територію Одеси прибув есмінець протиповітряної оборони Королівських військово-морських сил Великобританії HMS Dragon D35. Військовий корабель зайшов в морський порт ошвартувався в 16-му причалі.

У відкритому морі британський корабель зустрів катер ВМС України"Старобільськ".

Нагадавши, в Україні може з'явитися військова база Великобританії.

Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Одесі

Також Politeka розповідала, кораблі НАТО покинули Одесу, але один терміново повернувся: спливла справжня причина, кадри.