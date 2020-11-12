За останню добу китайський вірус забрав життя 17 людей в Одеському регіоні

Згідно зі статистикою, яку надає Система моніторингу поширення епідемії вірусу, сайту РНБО, на Одещині за добу зареєстровано 663 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих перевалили за позначку в 30 тисяч і склало 30704, передає Politeka.net

За вчорашній день, на жаль, недуга позбавила життя 17 пацієнтів. Загальна кількість смертей-454.

Одужали 7672 жителів Одеської області, 22578 хворіють, у 32483 підозрюють коронавірус.

По Україні всього зафіксовано 500 865 випадків зараження. За добу хворих додалося на 11 057 осіб. Померли 9 145, за добу +198. Одужали 227 694 українців.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення скасувати зональний поділ країни і ввести тотальний карантин - тепер всі регіони входять в одну зону - "помаранчеву". Відповідно, і обмеження по всій країні діють, як для цієї зони.

Зокрема, заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, проведення дискотек, робота після 22 годин до 7 годин кафе і ресторанів, планова госпіталізація в лікарні.

При цьому перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах дозволені, але тільки в кількості місць для сидіння.

Нагадавши, карантин по-новому з 9 листопада: у Кабміні оголосили про важливі зміни і де зупиниться транспорт.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."