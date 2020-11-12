Вже з 14 квітня

З'явилася інформація, як курсуватиме громадський транспорт під час карантину вихідного дня в Одесі та області

Вже з 14 листопада для всіх одеситів і жителів області будуть діяти обмеження карантину вихідного дня, про які заявив український уряд під час чергового засідання.

Згідно з офіційною постановою Кабміну, дані обмеження триватимуть до 30 листопада, передає Politeka.net

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міський та міжміський транспорт курсуватиме у звичайному режимі оскільки це критична інфраструктура.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій доповнив, що обмеження діятимуть за кількістю сидячих місць, тобто забороняється брати стоячих пасажирів.

За дотриманням цього правила буде більш ретельно стежити патрульна поліція.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення скасувати зональний поділ країни і ввести тотальний карантин - тепер всі регіони входять в одну зону - "помаранчеву". Відповідно, і обмеження по всій країні діють, як для цієї зони.

Зокрема, заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, проведення дискотек, робота після 22 годин до 7 годин кафе і ресторанів, планова госпіталізація в лікарні.

Раніше Politeka писала, що карантин за новими правилами, в МОЗ готуються ввести суворі обмеження: для осіб старше 60 років..."