В Одесі чоловік знайшов небезпечний спосіб, як обходити карантинні заборони в громадському транспорті
Швидке зростання кількості хворих, а також жертв китайського вірусу в Одесі стало приводом до того, що пасажирів у транспорті можна перевозити тільки в масках і на сидячих місцях.
Однак один одесит знайшов простий спосіб, як заходити в трамвай, минаючи величезну чергу. Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Так, на кадрах видно, як чоловік з пакетом вмостився на причіпному пристрої трамвая. Потрібно відзначити, що такий спосіб поїздки досить небезпечний, так як людина може впасти і травмуватися.
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«До чого довів карантин людей", - каже автор короткого відео.
До цього ми повідомляли, що на Одещині за добу зареєстровано 663 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих перевалило за позначку в 30 тисяч і склало 30704.
За вчорашній день, на жаль, недуга позбавила життя 17 пацієнтів. Загальна кількість смертей-454.
Одужали 7672 жителів Одеської області, 22578 хворіють, у 32483 підозрюють коронавірус.
По Україні всього зафіксовано 500 865 випадків зараження. За добу хворих додалося на 11 057 осіб. Померли 9 145, за добу +198. Одужали 227 694 українців.
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