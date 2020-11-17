В Одеській області синоптики прогнозують сніг, мороз і ожеледь
Про погіршення погодних умов повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net
Так, на територію Одещини прийде справжня зима. У деяких районах області, переважно в північних, очікується випадання снігу і відчутне похолодання.
В Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчитися.
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Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Показники на термометрах в нічний і денний час доби будуть коливатися в межах +3+5 градусів.
По Одеській області буде хмарно.
Вночі опади, на півночі переважно у вигляді снігу, вдень без істотних опадів.
На півночі ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура протягом доби 2-7 °С тепла, на півночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
У той же час, ДСНС попереджає – 18 листопада на півночі області можлива ожеледь і ожеледиця.
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