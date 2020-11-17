В Одеській області синоптики прогнозують сніг, мороз і ожеледь

Про погіршення погодних умов повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Так, на територію Одещини прийде справжня зима. У деяких районах області, переважно в північних, очікується випадання снігу і відчутне похолодання.

В Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен ослабнути, а до полудня і зовсім закінчитися.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Показники на термометрах в нічний і денний час доби будуть коливатися в межах +3+5 градусів.

По Одеській області буде хмарно.

Вночі опади, на півночі переважно у вигляді снігу, вдень без істотних опадів.

На півночі ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 9-14 метрів в секунду.

Температура протягом доби 2-7 °С тепла, на півночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

У той же час, ДСНС попереджає – 18 листопада на півночі області можлива ожеледь і ожеледиця.

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