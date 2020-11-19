Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться штрафи для українців на карантині
Тепер українці за перебування в громадських будівлях і в громадському транспорті під час карантину без надітих маски або респіратора, що закриває ніс і рот, платитимуть від 170 до 255 грн.
Також повідомляється, що протокол на порушників складатимуть одразу на місці.
Українці вже активно обговорюють таке нововведення в мережі:
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"А хто штрафуватиме мені цікаво? За цим ніхто не дивиться, в масці, без маски або де вона там висить тільки говорять", "і не надавати допомогу в лікарнях тим хто не дотримується карантину"," це правильно, тому бидла без масок розвелося дуже багато", хто буде контролювати і штрафувати? Де знайдуть скільки поліцейських, щоб контролювати кожну маршрутку, кожен вагон поїзда, метро і тд", - писали українці в мережі.
Відзначимо, що подібні обмеження діють у багатьох країнах Європи.
Також ми повідомляли, що в Україні почнуть діяти «пріоритетні години» для пенсіонерів, під час яких їм буде простіше робити покупки в магазинах.
Нові правила діятимуть з 10: 00 до 12: 00 щодня під час карантину.
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