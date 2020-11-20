Трирічну дівчинку забрали від горе-матері у Херсоні

Першими почали бити на сполох сусіди, які часто бачили недоглянуте, брудне і голодне маля, передає "Херсон Типовий".

Люди, котрі живуть поруч, неодноразово скаржилися на жінку, яка абсолютно ігнорувала обов'язки по догляду за донькою. Вона її не годувала, не купала і не займалася її розвитком. Крім того, вона майже завжди була або п'яна, або в наркотичному угарі.

Коли співробітники ювенальної превенції прийшли до жінки, 40-річна матір почала поводитися неадекватно. Спочатку вона не хотіла відкривати двері, а потім, коли поліція таки переконала її пустити їх у житло, та вибухнула добірною лайкою і кинулася на візитерів, сильно перелякавши дитину.

На шум у квартирі звернули увагу сусіди, які написали про інцидент у соцмережах:

"У мами-наркоманки відбирають трирічну дівчинку. Я сусідка і не впевнена, що ця дитина жива".

Коли праравоохоронці побачили, в якому стані матір, вони вирішили негайно вилучити дитину, якій у таких обставинах загрожувала серйозна небезпека. Дівчинку відправили до лікарні.

Коли медпрацівники поговорили з нею, то були в шоці. Вона не пам'ятала, коли їла востаннє.

Відносно матері поліція збирається скласти адмінпротокол за статтею 184 "Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків по вихованню дітей" КУпАП.

Що стосується подальшої долі дитини, то вона буде вирішуватися, виходячи з доцільності подальшого її проживання разом з матір'ю.

Нагадаємо, під Одесою вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою.

Як повідомляла Politeka, загублену в Києві бабусю відмовилися забирати додому.

Також Politeka повідомляла, що вихователька дитсадка побила трирічного хлопчика на очах у сестри.