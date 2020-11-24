У громадському транспорті Одеси знову перевозять пасажирів тільки на сидячих місцях

Через це на зупинках в годину пік утворилися величезні черги. Відповідні фотографії оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net

Пасажири розповіли, що черга рухалася дуже повільно, потрібно було вистояти не менше півгодини, щоб потрапити в транспорт. Хтось із водіїв їде тільки з сидячими пасажирами, хтось на свій страх і ризик впускає в салон всіх.

«У маршрутці 232 з селища Котовського в місто, водій не бере стоячих. Остання людина сіла на Папашоні, і далі він більше не зупинявся. На маски не звертає уваги, половина без масок, а ось стоячих не бере. Проїхали вже Молоду Гвардію, люди махають, а він повз проїжджає", - розповів одесит.

Аналогічна ситуація спостерігається в трамваях і тролейбусах. з маршрутками приблизно така ж.

Сьогодні водії маршруток заявили, що перевезення пасажирів за законними вимогами карантину просто неможливе і викликає транспортний колапс.

Також маршрутники звернули увагу на непосильні штрафи за перевезення стоячих пасажирів у розмірі 17000 гривень.

Вони закликають владу Одеси, для стабілізації пасажирських перевезень розібратися в даній ситуації і знайти компроміс між перевізниками і патрульною поліцією.

«У разі ігнорування наших вимог, ми будемо змушені поставити автобуси по гаражах і не виїжджати на лінію, та б не отримати штраф ,у розмірі 17000гр», - заявили водії транспорту.

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