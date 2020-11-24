Місцеві жителі звернули увагу на дуже поганий стан маршрутки, яка курсує по Одесі
Так, в місті помічена 232-а маршрутка, яку випустили на маршрут в розбитому стані, а деякі її частини просто заклеїли клейонкою. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі "Одеса INFO", передає Politeka.net
"Що по цілісності 232 маршрутки?Не зрозуміло, як такий транспорт випустили на здійснення рейсів..😏 » ,- йдеться в публікації.
Деякі припускають, що автобус, по всій видимості, знаходився в резерві і його поставили на маршрут через транспортний колапс.
Ірина Білик вперше розповіла про страшний діагноз, як у Жанни Фріске: "Зробили операцію і повідомили..."
Повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь
Розпатлана Полякова вразила зовнішнім виглядом після п'янки з Єфросиніною і Плакидюк: «Головка бо-бо»
Зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
До цього іи повідомляли, що в громадському транспорті Одеси знову перевозять пасажирів тільки на сидячих місцях.
Через це на зупинках в годину пік утворилися величезні черги.
Пасажири розповіли, що черга рухалася дуже повільно, потрібно було вистояти не менше півгодини, щоб потрапити в транспорт. Хтось із водіїв їде тільки з сидячими пасажирами, хтось на свій страх і ризик впускає в салон всіх.
Аналогічна ситуація спостерігається в трамваях і тролейбусах.
«У маршрутці 232 з селища Котовського в місто, водій не бере стоячих. Остання людина сіла на Папашоні, і далі він більше не зупинявся. На маски не звертає уваги, половина без масок, а ось стоячих не бере. Проїхали вже Молоду Гвардію, люди махають, а він повз проїжджає", - розповів одесит.
Нагадаємо карантин вихідного дня в Одесі, що буде з транспортом: "заборонено..."
Як повідомляла Politeka, Україні прогнозують найгірший сценарій через пандемію: "до кінця листопада буде..."
Також Politeka писала, що карантин вихідного дня розгнівав одеситів: "спецоперація зі знищення..."