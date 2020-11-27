На вихідних синоптики прогнозують туманну погоду, а також морози ночами
Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
Згідно з їхніми даними, в суботу в Одесі протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Без опадів. Вночі та вранці місто накриє туманом.
Вітер південно-західний, 5-10 м / с.
Температура вночі 0-2 °С морозу, вдень 3-5 °С тепла.
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По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі і вранці туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м / с.
Температура вночі 0-5 °С морозу, вдень 1-6 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
У неділю синоптики обіцяють, що хмари вже з ранку надовго займуть своє місце під сонцем, і похмура погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 4-9 °С тепла.
Крім того, в мережі показали, як Одеса виглядає в тумані.
Кадри зроблені з висоти пташиного польоту. Їх показав Одеський оператор Данило Воронов.
На них видно, як з-під густої пелени туману один за іншим показуються одеські пам'ятки.
"У тумані є своя краса, своє таїнство, щось містичне. Туман гарний не сам по собі, а разом з тим, що він огортає. Вчора Одеса занурилася в незвичайний красивий туман. Огорнув нашу Маму. Розмиті межі, недомовленість, неясні обриси... Піднявся туман всього на 2 години, але дав можливість насолодитися цим прекрасним моментом. Я отримав море задоволення від зйомки і споглядання цієї краси", - розповів авто відеоролика.
Нагадаємо, що атмосферний фронт нагряне в Одесу, пора діставати пуховики: "заморозки , шторм і ..."
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