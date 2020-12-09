В Україні офіційно введуть посилений карантин



Як передає Politeka.net, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 9 грудня.

Так, з 8 по 24 січня буде заборонена робота:

Навчальних закладів, крім садочків та спецзаведень

Кафе, ресторанів, барів, закладів громадського харчування в аеропортах. Винятки-їжа на винос і доставка.

ТРЦ, розважальних закладів, закладів культури, кінотеатрів

Салонів краси (винятки - за попереднім записом), фітнес-залів, спортзалів, басейнів

Ринок

Масові заходи, крім офіційних спортивних

Що буде працювати:

Транспорт

Продуктові магазини

Аптеки та ветаптеки

СТО і заправки без громадського харчування

Банки і пошта

Історико-культурні заповідники

Компанії з виробництва кіно, кліпів і т. п. за умови обмеження до місця зйомки сторонніх осіб.





Зазначимо, що за минулу добу, 8 грудня, в Україні підтвердили 12 585 нових випадків зараження вірусом. При цьому видужали майже на 2 тисячі осіб більше. Всього з початку пандемії в країні заразилися вже 845 343 осіб, померли - 14 204, одужали - 451 118.



Також ми повідомляли, що епідеміолог Андрій Александрін висловив упевненість в тому, що епідемія в Україні все-таки піде на спад і не це повинен вплинути важливий фактор.

"Якщо наша держава підготується і восени 2021 року у нас почнеться широкомасштабна вакцинальна кампанія, то до червня 2022 року ми можемо повернутися до нормального життя", - зазначив медик.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус в Україні все частіше вражає дітей, названі останні жертви.







