Сім одеських моряків на півтора року застрягли в Китаї

Як передає Politeka.net, про це інформує благодійний фонд допомоги морякам "Ассоль".

Повідомляється, що власники судна "New Orion" своїми діями призвели до того, що екіпаж знаходиться на борту без зарплати більше року і без заміни більше вісімнадцяти місяців, а затримки з харчуванням і паливом відбуваються на регулярній основі.

На даний момент на борту знаходиться екіпаж з дев'яти осіб. З них сім-громадяни України, всі проживають в м. Одеса та області. Неодноразові звернення до Президента України і міністрів з консулом України поки не дають ніяких результатів.

У фонді повідомили, що екіпаж знаходиться в повній інформаційній блокаді. У спробах спілкування з компанією чуються багатомісячні обіцянки без найменшого натяку на їх виконання.

«Для моряків, відірваних від сімей без фінансової підтримки це нестерпні умови праці, і ми змушені оголосити страйк», - кажуть вини у відеозверненні.

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Три борти, покружляючи над морем, так і не зважилися на посадку. Першим запасний аеродром запросив командир судна з Дюссельдорфа. Воно взяло курс на Румунію. Пізніше рейс зі Стамбула направили до Борисполя.

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