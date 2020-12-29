Гостра фаза пандемії коронавірусу в Україні завершиться ще не скоро

Таку точку зору в ефірі каналу "Україна 24" озвучив голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За його прогнозами, як мінімум до кінця 2021 року не варто чекати завершення зростання пандемії коронавірусу, тому розслаблятися ще рано.

Він пояснив, що ситуація з коронавірусом може трохи стабілізуватися тільки влітку 2021 року.

"Можна влітку очікувати поліпшення ситуації з COVID-19. Ми це відчували влітку 2020 року. Але, за прогнозами ВООЗ, гостра фаза пандемії триватиме все ж до кінця 2021–го", - зазначив він.

За його словами, це не означає, що влітку 2021 року ми повернемося у звичний ритм життя. Також експерт повідомив, коли ж ми зможемо називати COVID - 19 сезонною інфекцією.

"До колективного імунітету дуже далеко. Частина населення буде вакцинована і таким чином отримає імунітет. Тобто коли ми говоримо, що COVID-19 стане сезонною інфекцією, повинен пройти ще рік, тобто до кінця 2021, ми говоримо про гостру фазу пандемії", - заявив Лапій.

Нагадаємо, що станом на ранок вівторка, 29 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 037 362 випадки коронавірусної інфекції. З них 6988 – виявлено за минулу добу, що на 2,6 тисячі більше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 у країні померла вже 18 081 людина (+232 за добу), а 681 835 пацієнтів (+16 106 за добу) повністю перемогли хворобу.

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