Передноворічні затори скували одеські дороги
У середу, 30 грудня, в Одесі вкрай ускладнено автомобільний рух — особливо в центральній частині міста. Про це повідомляють місцеві
Сильний затор утворився на вулиці Рішельєвській – затор починається в районі Єврейської і тягнеться до залізничного вокзалу. Автолюбителі страждають, втрачаючи час в тягучках і пробках на ділянці від Старопортофранківської до Пушкінської. Багато водіїв нетерпляче сигналять.
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Затор також зафіксований в околицях "Привозу" - в районі вулиць Пантелеймонівської і Преображенської. Також ускладнено рух на Привокзальній площі та вулиці Катерининській.
Транспортний колапс в Одесі легко пояснити, оскільки всі намагаються завершити свої справи до свята і зробити покупки. Подібне відбувається щороку.
Раніше ми писали, що в Одесі сильний вітер став причиною падіння дерев і зупинки громадського транспорту.
Так, у вівторок 29 грудня поривчастий вітер повалив дерево прямо на трамвай №5, який рухався по Французькому бульвару.
Момент зафіксував реєстратор машини, що проїжджала поруч. Гілка також обірвала дроти і заблокувала рух інших вагонів.
Також очевидці повідомляють про ще одну подію на вулиці Паустовського на селищі Котовського. Там також впала гілка на трамвайні колії і заблокувала рух громадського транспорту.
Нагадаємо, що грудень наостанок побалує одеситів: чого чекати від погоди
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