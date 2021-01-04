Українським лікарям вдалося поставити на ноги жінку з 90% ураження легень і її дочка



Як передає



"Львівські лікарі здійснили практично неможливе, а саме врятували 37 - річну багатодітну матір Катерину Терлецьку, яка на 7 місяці вагітності потрапила до лікарні з обширною коронавірусною пневмонією", - поділився блогер. Як передає Politeka.net , про чудовий порятунок дружини та доньки Львівського священика розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці у Facebook."Львівські лікарі здійснили практично неможливе, а саме врятували 37 - річну багатодітну матір Катерину Терлецьку, яка на 7 місяці вагітності потрапила до лікарні з обширною коронавірусною пневмонією", - поділився блогер.

У жінки діагностували понад 90% ураження легень, важкий респіраторний дистрес і тромбоемболію.





Через наростаючу дихальної недостатності лікарям довелося проводити кесарів розтин. Згодом вона пробула на ШВЛ 15 діб.

"Новонароджена дівчинка народилася на 28-му тижні вагітності, її також підключили до ШВЛ і перевели в центр для новонароджених. Малятко, яке назвали Дариною, стало шостою дитиною в сім'ї Катерини і священика Петра Терлецького", - розповів Шнайдер.