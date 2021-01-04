В Одеській області повністю згоріла одна з головних новорічних ялинок

Подія трапилася в селі Кубей Болградського району, передає Рoliteka.net

Місцеві жителі виявили повністю згоріле новорічне дерево і про це вони повідомили в соцмережах.

Очевидці кажуть, що її підпалили хулігани, оскільки НП сталася вночі.

Раніше була версія про несправну ілюмінацію, проте незабаром її спростував сільський голова Петро Кісса.

Він розповів, що гірлянди на ялинці горіли три дні, і ніякого загоряння не було. До того ж, там був встановлений таймер, який в разі короткого замикання відключає автоматично гірлянди.

"Вогонь почався не від електричного подовжувача або таймера, а безпосередньо з ялинки. Тому можу припустити, що це підпалив. Дуже шкода, що комусь завадила ця маленька новорічна радість, яку ми хотіли доставити нашим жителям», — поскаржився сільський голова.

Користувачі в коментарях вже відреагували на підпал.

"Дуже рідкісна подія. Зазвичай ялинці радіють, а не підпалюють", "у цьому селі, напевно, складно у молоді з грошима-ось і влаштували новорічний "салют", пишуть вони.

У мережі також показали, як ялинка виглядала 30 грудня.

До цього ми повідомляли, що новорічні гірлянди стали причиною пожеж в Одеській області.

Так, на минулих вихідних сталося три пожежі, в двох випадках спалахнули новорічні гірлянди, проте ніхто не постраждав. А в третьому-загинув господар будинку

Нагадаємо, що одеситів попередили про велику небезпеку на Новий рік і Різдво: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, "радіоактивні " ялинки з Чорнобиля заполонили ринки: одеситів попередили, що потрібно знати

Також Politeka писала, головна ялинка Одеси потрапила в топ-5 рейтингу України: як виглядають найкрасивіші новорічні дерева