В Одеській області повністю згоріла одна з головних новорічних ялинок
Подія трапилася в селі Кубей Болградського району, передає Рoliteka.net
Місцеві жителі виявили повністю згоріле новорічне дерево і про це вони повідомили в соцмережах.
Очевидці кажуть, що її підпалили хулігани, оскільки НП сталася вночі.
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Раніше була версія про несправну ілюмінацію, проте незабаром її спростував сільський голова Петро Кісса.
Він розповів, що гірлянди на ялинці горіли три дні, і ніякого загоряння не було. До того ж, там був встановлений таймер, який в разі короткого замикання відключає автоматично гірлянди.
"Вогонь почався не від електричного подовжувача або таймера, а безпосередньо з ялинки. Тому можу припустити, що це підпалив. Дуже шкода, що комусь завадила ця маленька новорічна радість, яку ми хотіли доставити нашим жителям», — поскаржився сільський голова.
Користувачі в коментарях вже відреагували на підпал.
"Дуже рідкісна подія. Зазвичай ялинці радіють, а не підпалюють", "у цьому селі, напевно, складно у молоді з грошима-ось і влаштували новорічний "салют", пишуть вони.
У мережі також показали, як ялинка виглядала 30 грудня.
До цього ми повідомляли, що новорічні гірлянди стали причиною пожеж в Одеській області.
Так, на минулих вихідних сталося три пожежі, в двох випадках спалахнули новорічні гірлянди, проте ніхто не постраждав. А в третьому-загинув господар будинку
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