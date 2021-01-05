З першого січня для медиків швидкої встановлюють нові нормативи
Так, в критичних і екстрених ситуаціях швидка повинна прибути протягом 10 і 20 хвилин. А ось за іншими викликами медики мають право не приїжджати зовсім - і тепер це закріплено на документальному рівні.
Описані правила набирають чинності з 1 січня 2021 року, йдеться у сюжеті ТСН.
До критичних викликів відносяться звернення, які потребують негайного реагування та втручання, коли потрібні реанімаційні заходи. Бригада повинна буде опинитися на місці з моменту виклику через 10 хвилин.
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Стан пацієнта має супроводжуватися: відсутністю дихання, неефективним диханням, масивною крововтратою.
До екстрених викликів відноситься потенційно серйозний стан, що вимагає невідкладної допомоги або транспортування. У таких випадках швидка повинна прибути не пізніше, ніж через 20 хвилин. Тут можна запізнитися, але не більше ніж в 15% випадків.
Супроводжуються такі випадки: порушенням свідомості, ознаками кровотечі, ознаками гострого коронарного синдрому (інфаркт), ознаками гострого можливого інсульту, розладами дихання.
Інші категорії-не термінові, коли людина може сама сходити в лікарню, переадресація на сімейну медицину, або людину по телефону консультує лікар, що є в диспетчерському відділі. Що вважається неекстреними викликами-незрозуміло. Людина може як дочекатися прийому сімейного лікаря за декларацією завтра-післязавтра, так і не дочекатись допомоги та померти найближчим часом, якщо не отримає допомогу.
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