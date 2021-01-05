В Одесі у віці 82 років 4 січня 2021 помер Анатолій Бутенко

Він був членом "Комуністичної партії СС", а потім і "Комуністичної партії України", з якою став народним депутатом I скликання Верховної Ради.

Про його смерть передає Одеська обласна державна адміністрація, адже саме в Одеській області він провів значну частину свого життя.

Крім того, він був колишнім керівником Одеської області, заслуженим діячем науки і техніки України і головою Одеської області в 1980-90-х роках.

Як зазначив голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький, Бутенко почав свій трудовий шлях у 17 років робочим ливарно-механічного заводу, працював технологом Одеського заводу радіально-свердлильних верстатів, головним інженером Одеського ремонтно-механічного заводу.

"Пізніше, перебуваючи в керівництві Одеської області (перший заступник голови, голова виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів), Бутенко завжди працював на результат, ефективно вирішуючи нагальні для життєдіяльності Одеської області питання розвитку", - зазначив Гриневецький.

В останні роки очолював відділ розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

За заслуги перед державою Бутенко був відзначений орденами Трудового Червоного Прапора і "Знаком Пошани", а також почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України".

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