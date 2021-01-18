В Одесі знайшли унікальну пляшку коньяку вартістю до $ 40 тисяч

Про це повідомив директор музею коньячного заводу Сергій Дяченко, передає УНІАН.

На пляшку натрапили під час земляних робіт біля будівлі музею.

"Думаю, ось 12 тис.дол. до 40 тис.дол. скоро з'ясуємо! Ось таку пляшку з коньяком у відмінному стані знайшли сьогодні робітники біля музею! Цей коньяк випускав завод "Шустов" з 1899 по 1906 рік! Коньяку більше 100 років!",- повідомив Дяченко.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінка вдарила 45-річного чоловіка ножем у спину.

Конфлікт виник, коли 60-річна жінка і її чоловік гуляли по місту і побачили незнайомця, який граючи з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим.

У відповідь на зауваження почалася суперечка, під час якої потерпілий вдарив чоловіка правопорушниці, після чого жінка встромила йому в спину ніж.

Також ми повідомляли, що в Одесі вночі жорстко вбили чоловіка.

Йому пробили легені і перерізали горло. Вбивство сталося на вулиці Ільфа і Петрова, а тіло чоловіка було виявлено перехожими ближче до півночі.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутник напав і побив пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею

Як повідомляла Politeka, в Одеському ТРЦ у дівчини зажадали гроші за зіпсований товар, відео: "затримали сім'ю з дітьми"

Також Politeka писала, що гастролери побили і пограбували одесита на очах у поліцейського: "відібрали 30 тисяч доларів"