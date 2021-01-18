В Одессе нашли уникальную бутылку коньяка стоимостью до $ 40 тысяч

Об этом сообщил директор музея коньячного завода Сергей Дяченко, передает УНИАН.

На бутылку наткнулись во время земляных работ возле здания музея.

"Думаю, вот 12 тыс. долл. до 40 тыс. долл. скоро выясним! Вот такую бутылку с коньяком в отличном состоянии нашли сегодня рабочие возле музея! Этот коньяк выпускал завод "Шустов" с 1899 по 1906 год! Коньяку больше 100 лет!”,- сообщил Дяченко.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина ударила 45-летнего мужчину ножом в спину.

Конфликт возник, когда 60-летняя женщина и ее муж гуляли по городу и увидели незнакомца, который играя с ребенком в снежки, бросал их в сторону памятника военным.

В ответ на замечание начался спор, во время которого потерпевший ударил мужчину правонарушительницы, после чего женщина вонзила ему в спину нож.

Также мы сообщали, что в Одессе ночью жестко убили мужчину.

Ему пробили легкие и перерезали горло. Убийство произошло на улице Ильфа и Петрова, а тело мужчины было обнаружено прохожими ближе к полуночи.

Напомним, что в Одессе маршрутчик напал и избил пассажира, который расчитался за проезд мелочью

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