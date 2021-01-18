Жителей Одессы предостерегли, в каких маршрутках промышляют карманники

Публикация появилась в местном паблике «Черный список Одесса», передает Politeka.net

Так, один из пассажиров, попросивший не указывать свое имя рассказал, как вечером 15 января в забитую маршрутку №197 на остановке "Селекционный" зашел высокий мужчина и в этот момент в салоне резко погас свет. Далее свет водитель включал только на остановках, когда принимал деньги за проезд.

В это время, как утверждает пассажир, этот мужчина обшарил по карманам и сумкам людей, которые ехали в маршрутке. Далее на остановке «Гайдара» свет в салоне резко появился и перестал гаснуть.

«Водитель с парнем, походу, классно сработались, причем, данный человек, с лицом, не обезображенным интеллектом, на этом маршруте замечен был не раз. Будьте осторожны, дорогие одесситы...», - призвал людей мужчина.

Публикация одессита вызвала массу комментариев в сети. Люди отметили, что такое наблюдается, к сожалению, на других маршрутах Одессы. Также нашлись и такие, кто призвал бороться с маршрутчиками-сообщниками радикальными методами.

«В 197, 232, 240, 250, 121, 146 очень часто шарят по карманам. Будьте всегда бдительны», «168 маршрут забыли»,

«Если у кого что пропало пусть водитель выплачивает явно видно, что водитель в курсе всегда»,

«Самосуд нужен в таких случаях!!! Если бы все дружно встали и настреляли как следует, чтоб и 10-му передал...,а то моя хата с краю, люди к сожалению стали безразличные »,

« К сожалению, это правда, что касается водителей маршруток и "я непонимать". Наблюдала такую картину, когда в 232 маршрутке у женщины вытянули кошелёк, а эти три красавца даже за проезд не передавали, их водитель высадил на ближайшей остановке по маячку»,

«К сожалению, так и есть, поэтому, кто не спрятал кошелёк подальше, я не виноват. Кто их ловить будет?»,

«Вот поставить в сумку или карман какие ни будь ловушки типа ,,капкан", если бы такое было возможно», - пишут в сети.

Напомним, что в Одессе человека примотали к столбу скотчем, подоспела полиция: видео с места

Как сообщала Politeka, в одесском поезде устроили ограбление пассажиров, люди в отчаянии: "Проводники в сговоре"

Также Politeka писала, дерзкий подросток промышляет в Одессе, видео: "Так заколядовал, что вместо «гостинца» унес..."