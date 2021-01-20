Підозрюваний у зґвалтуванні та вбивстві дитини порізав собі шию в будівлі суду
Як передає Politeka.net, кадри із засідання суду в Одесі з'явилися на Youtube-каналі "Думская НЕТ "(щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця)
Підозрюваний у справі про зґвалтування та вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко Микола Тарасов перерізав собі горло зі словами: "Сьогодні я поставлю крапку".
Правоохоронцям, що чергували на місці, вдалося відібрати у підозрюваного гострий предмет.
Зараз йому надають медичну допомогу в лікарні.
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Нагадаємо, що в резонансне вбивство, яке сталося в Іванівці Одеської області потрясло всю Україну.
11-річна Дар'я Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року по дорозі в школу. На 7-й день пошуків її тіло знайшли у вигрібній ямі туалету у дворі підприємців Тарасових. У злочині зізнався їх молодший син-22-річний Микола.
Якщо його провину доведуть, йому загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.
Нагадаємо, спливли резонансні подробиці вбивства Даші Лук'яненко:»Сім'я все знала".
Як повідомляла Politeka, з'явилося перше відео з місця моторошної розправи над Дашею Лук'яненко під Одесою.
Також Politeka писала, що нове зникнення дівчинки переполошило Одесу: фото і що відомо про зниклу.