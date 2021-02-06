Підлітка вдарило струмом в Одесі
Як передає Politeka.net, про подію розповіли в Telegram-каналі "Dnepr24"
"В Одесі діти залізли на поїзд, щоб трохи покататися, але заодно вирішили посперечатися на 25 грн, хто доторкнеться до високовольтного проводу, як підсумок один з хлопців загорівся і впав каменем вниз", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що як тільки хлопець доторкнувся до проводів його тіло огорнув яскравий спалах і він впав з поїзда.
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Інформації про стан підлітка автори каналу не надали.
Раніше ми розповідали про ще одну НП на залізниці. На Івано-Франківщині тепловоз наїхав на підлітка.
У поліції розповіли, що він не почув поїзда, що наближається, через те, що слухав музику.
Хоч і з травмами, але живого хлопця госпіталізували в місцеву лікарню.
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