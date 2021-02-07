В Одесі розшукують хлопчика
Батьки звернулися за допомогою в поліцію , коли їхній неповнолітній син не повернувся вчасно додому.
11-річний Паша не повернувся зі школи. Хлопчик був одягнений в чорну куртку, сині джинси і сіру шапку.
З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 або за спецлінією "102".
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Сумська зловила за лаштунками Кухар з "Танців з зірками" разом з чоловіком, несподівані кадри: "З моїми улюбленими..."
Промениста Кравець з "Кварталу 95" в облягаючій маєчці показала свої достоїнства: "Любимо всією сім'єю…"
Винник по-крупному помилився на "Голосі країни", кадри облетіли мережу: "Мурашки по шкірі"
"У нас закінчилося повітря!": люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії
Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.
Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.
Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.
Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.
Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що 15-річну дівчинку застукали за нехорошим заняттям на зупинці під Одесою: що вона накоїла
Як повідомляла Politeka, в Одеському поїзді влаштували пограбування пасажирів, люди у відчаї: "провідники у змові"
Також Politeka писала, зухвалий підліток промишляє в Одесі, відео: "Так заколядував, що замість "гостинця" забрав..."