В Одесі розшукують хлопчика

Батьки звернулися за допомогою в поліцію , коли їхній неповнолітній син не повернувся вчасно додому.

11-річний Паша не повернувся зі школи. Хлопчик був одягнений в чорну куртку, сині джинси і сіру шапку.

З будь-якою інформацією про зниклого звертайтеся за телефонами: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 або за спецлінією "102".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі судитимуть злочинну банду, що складається з молодих дівчат і хлопців.

Вони підозрюються в серії розбійних нападів і грабежів.

Злочинне угруповання складалося з 4 осіб. Двоє юнаків та дві дівчини протягом жовтня-листопада минулого року скоїли 8 грабежів та розбоїв із застосуванням насильства на території Одеси.

Підозрювані розробили план, за яким забирали у своїх жертв мобільні телефони, годинники, дорогоцінні прикраси і готівкові гроші.Сума завданих збитків становить близько 130 000 гривень.

Якщо суд доведе їх провину, то зловмисникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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