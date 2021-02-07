В Одессе пьяный водитель на большой скорости летел на красный сигнал светофора

Под колеса едва не попали пешеходы на первой “зебре” на дороге, передает culturemeter.

Водитель автомобиля Toyota проехал врезался в грузовой микроавтобус Ford, после удара он продолжил движение рикошетом и сбил двух детей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора на следующей “зебре”.

От удара дети разлетелись как кегли. 8-летний мальчик и 9-летняя девочка находятся в больнице с многочисленными травмами, девочка в коме.

Известно, что 20-летний одессит несколько дней назад взял у своего товарища машину и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом он был без прав.

Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.

Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.

Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.

Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.

Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что 15-летнюю девочку застукали за нехорошим занятием на остановке под Одессой: что она натворила

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