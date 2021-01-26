В Одесской области несовершеннолетняя ограбила пожилую женщину на остановке общественного транспорта

Кража произошла в Белгород-Днестровском, сообщили в пресс-службе местной полиции, передает Politeka.net

Так, 65-летняя женщина на несколько минут оставила без присмотра сумку с мобильным телефоном, личными вещами и банковскими карточками.

В этот момент мимо проходила 15-летняя девочка, которая схватила вещи и ушла.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленницы, а похищенное имущество изъяли по месту ее проживания и вернули владелице

«Сейчас решается вопрос о сообщении несовершеннолетний подозрения в грабеже по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины », - рассказали в полиции и призвали всех граждан следите за вещами не оставлять их без присмотра в общественных местах, ведь это большой соблазн для злоумышленников.

В похожую ситуацию попала одесситка, когда стояла на остановке на улице Академика Королева и ждала маршрутку.

К женщине подъехал грабитель на мопеде и не останавливаясь, вырвал из рук потерпевшей рюкзак, в котором лежали мобильный телефон, деньги и другие личные вещи. После этого он уехал, причинив ей ущерб на девять тысяч гривен.

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