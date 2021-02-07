В Одессе разыскивают мальчика
Родители обратились за помощью в полицию , когда их несовершеннолетний сын не вернулся вовремя домой.
11-летний Паша не вернулся из школы. Мальчик был одет в черную куртку, синие джинсы и серую шапку.
С любой информацией о пропавшем обращайтесь по телефонам: (04852) 779 43 92, (04852) 6 02 02 или по спецлинии «102».
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Ранее мы сообщали, что в Одессе будут судить преступную банду, состоящую из молодых девушек и парней.
Они подозреваются в серии разбойных нападений и грабежей.
Преступная группировка состояла из 4 человек. Двое юношей и две девушки в течение октября-ноября прошлого года совершили 8 грабежей и разбоев с применением насилия на территории Одессы.
Подозреваемые разработали план, по которому отнимали у своих жертв мобильные телефоны, часы, драгоценные украшения и наличные деньги.Сумма нанесенного ущерба составляет порядка 130 000 гривен.
Если суд докажет их вину, то злоумышленникам грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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