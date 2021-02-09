Погода в лютому продовжує підносити сюрпризи одеситам
Вся справа в тому, що зараз Одеса і область знаходиться під впливом циклону Трістан, який приніс опади, поривчастий вітер і потепління.
Так, у середу, 10 лютого синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують вночі та вранці туман. При цьому погодному явищі видимість складе 200-500 м.
Згідно з їхніми даними, в Одесі похмура погода в другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Без опадів, передає Politeka.net
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Вітер південний, вдень західний 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
По Одеській області буде очікуватися хмарність з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади.
Вночі та вранці туман, на півночі ожеледиця.
Вітер південний, вдень західний 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень 10-15°С, на півночі 5-7°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, на півночі ожеледиця.
Раніше ми повідомляли, що погода продовжує доставляти неприємності одеситам, тепер вулиці перетворилися на річки.
Якщо в понеділок було дуже складно переміщатися по місту через ожеледицю і обмерзання дерев, крони яких могли в будь-який момент посипатися на голову, то у вівторок через дощ і тануючий сніг утворився справжній потоп.
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