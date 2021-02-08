Порывистый ветер поднял трёхметровые волны на одесском побережье
Соответствующие кадры разместили местные
В понедельник, 8 февраля в Одессе поднялся сильный ветер, который спровоцировал сильнейший шторм на море.
Местные говорят, что из-за грохота и завывания ветра сегодня ночью было невозможно уснуть.
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Некоторые волны, по их уверениям, достигали двух-трех метров в высоту.
Особенно захватывающе выглядят волнорезы, об которые с большой силой ударяются мощные потоки воды.
«Такого моря вы еще не видели, но таким оно тоже бывает», - говорит одессит Николай Пундик на видео.
Ранее мы сообщали, что сильный гололед спровоцировал множество аварий на одесских дорогах, в том числе и с участием общественного транспорта
По состоянию на 12 часов дня 8 февраля зафиксировано 25 аварий на улицах Одессы. Из них только в Киевском районе города правоохранители составили протоколы о 11 дорожных происшествиях.
Кроме того, стало известно, что на улице Академика Глушко случилась авария с участием троллейбуса, в которым находились люди.
Столкновение произошло, когда легковой автомобиль Mercedes выезжал из межквартального проезда. По предварительным данным, пассажиры троллейбуса и люди, находившиеся в иномарке, уцелели.
Напомним, что безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего
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