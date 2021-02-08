Люди не могли уснуть от грохота

Порывистый ветер поднял трёхметровые волны на одесском побережье

Соответствующие кадры разместили местные СМИ , а также простые одесситы, передает Politeka.net

В понедельник, 8 февраля в Одессе поднялся сильный ветер, который спровоцировал сильнейший шторм на море.

Местные говорят, что из-за грохота и завывания ветра сегодня ночью было невозможно уснуть.

Некоторые волны, по их уверениям, достигали двух-трех метров в высоту.

Особенно захватывающе выглядят волнорезы, об которые с большой силой ударяются мощные потоки воды.

«Такого моря вы еще не видели, но таким оно тоже бывает», - говорит одессит Николай Пундик на видео.

Ранее мы сообщали, что сильный гололед спровоцировал множество аварий на одесских дорогах, в том числе и с участием общественного транспорта

По состоянию на 12 часов дня 8 февраля зафиксировано 25 аварий на улицах Одессы. Из них только в Киевском районе города правоохранители составили протоколы о 11 дорожных происшествиях.

Кроме того, стало известно, что на улице Академика Глушко случилась авария с участием троллейбуса, в которым находились люди.

Столкновение произошло, когда легковой автомобиль Mercedes выезжал из межквартального проезда. По предварительным данным, пассажиры троллейбуса и люди, находившиеся в иномарке, уцелели.

Напомним, что безжалостная стихия атаковала Одессу, дороги превратились в каток: видео происходящего

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