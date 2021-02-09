Погода в феврале продолжает преподносить сюрпризы одесситам

Всё дело в том, что сейчас Одесса и область будет находится под влиянием циклона Тристан, который принесет осадки, порывистый ветер и потепление.

Так, в среду, 10 февраля синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют ночью и утром туман. При этом погодном явлении видимость составит 200-500 м.

Согласно их данным, в Одессе пасмурная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо опять затянется облаками. Без осадков, передает Politeka.net

Ветер южный, днем ​​западный 9-14 метров в секунду.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем ​​10-12°С тепла.

По Одесской области будет ожидаться облачность с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки.

Ночью и утром туман, на севере гололедица.

Ветер южный, днем ​​западный 9-14 метров в секунду.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем ​​10-15°С, на севере 5-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на севере гололедица.

Ранее мы сообщали, что погода продолжает доставлять неприятности одесситам, теперь улицы превратились в реки.

Если в понедельник было очень сложно перемещаться по городу из-за гололеда и обледенения деревьев, кроны которых могли в любой момент посыпаться на голову, то во вторник из-за дождя и тающего снега образовался настоящий потоп.

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