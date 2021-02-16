Жителів Одеси попередили про фальшиві гроші, які наповнили регіон

Зокрема, зараз з'явилася дуже якісно підроблена банкнота номіналом 500 гривень. Її неможливо обчислити без спеціального обладнання, повідомила директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, пише Оглядач.

"Як правило, якість підроблених банкнот значно гірше, ніж справжніх, але іноді розпізнати фальшивку буває досить складно. Підроблені банкноти зазвичай відрізняються за кольором від оригіналу, там відсутні водяні знаки, оптико-змінні фарби, захисні стрічки і рельєфні зображення", - зазначила банкірша.

Крім того, одеситам варто звернути увагу на те, що справжня купюра рельєфна. Фарба наноситься на неї опуклим шаром, легко визначається на дотик.

Що не нарватися на підробку Олена Коробкова радить:

вивчити розділ сайту НБУ, присвячений готівковим гривням і елементам захисту від підробок;

по можливості переходити на безготівковий розрахунок;

якщо незважаючи на всі спроби виявиться, що десь вам дали підробку, негайно звертайтеся в поліцію.

Також вона застерегла, що найбільш «популярні» підробки - це 500 гривень зразка 2006 року і 100 гривень зразка 2005 року. Їх кількість склала близько 65 і 15% від загальної кількості вилучених з обігу підробок відповідно.

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