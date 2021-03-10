Чотири бойові кораблі НАТО зайшли в Одеський порт

Як повідомляє сайт Міністерства оборони України, кораблі відвідали акваторію порту вперше в цьому році, передає Politeka.net

Так, вранці 10 березня друга постійна протимінна група, що складається з чотирьох мінних тральщиків, пришвартувалася біля морських причалів.

У Міноборони розповіли, що до складу корабельної групи входить корабель забезпечення — флагман S. MEHMET Pasa ВМС Туреччини, кораблі AYVALIK (також під турецьким прапором), TAJO ВМС Іспанії і LUPU DINESCU під прапором Румунії. Плануються загальні навчання в Чорному морі.

Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) - одна з морських груп швидкого реагування НАТО, її повний склад включає командне судно і 8 морських тральщиків.

Раніше ми вже писали, що Україна готова дати згоду на відкриття військової бази Великобританії на своїй території.

Так, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна готова дати згоду на створення військової бази Великобританії. Вона могла б бути розташована в Миколаївській області.

Кулеба зазначив, що українська сторона виступає за більш тісну співпрацю з британськими військовими і розглядає можливість розміщення британських десантників на своїй території.

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Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.

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