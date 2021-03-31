Квітень приготував одеситам несприятливу метеорологічну обстановку-очікується три магнітні бурі

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, передає Politeka.net

Перша, за прогнозами фахівців, накриє Одесу вже 2-3 квітня.

Другий метеоудар очікується через тиждень-8-10 квітня-магнітна буря на піку досягне класу G1.

Після цього варто підготуватися до останнього в цьому місяці серйозного сплеску на сонці - 16-17 квітня.

Через геомагнітних коливань у метеозалежних і літніх людей можуть виникати головні болі, слабкість і втома, а також порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатія.

Для того, щоб мінімізувати наслідки магнітних коливань необхідно зменшити психоемоційні та фізичні навантаження. Варто також добре виспатися, а виснажливі тренування краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі. Не варто вживати в ці дні каву, алкоголь, підбадьорливі напої і важку їжу. По можливості обмежити куріння.

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