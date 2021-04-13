На головній вулиці Одеси стався обвал
Спочатку про падіння частини фасаду з нежитлової будівлі, розташованої на розі вулиць Дерибасівської та Катерининської повідомили очевидці в місцеві телеграм-канали, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
За їхніми словами, близько 10 години вечора гуркіт би сильний, проте на щастя, нікого з перехожих не постраждав.
Уламки фасаду тільки зачепили припарковані поруч автомобілі.
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В одеській мерії вже відреагували на обвал. Комунальники обнесли аварійну ділянку огороджувальними стрічками.
Також у міськраді запевняють, що сьогодні 13 квітня на місці обвалення працюватиме спецтехніка та робітники, які розберуть небезпечні елементи фасаду.
За даними місцевих ЗМІ, раніше в цій будівлі працювало підпільне казино, поки його не прикрила служба безпеки України.
Не так давно ми повідомляли, в однієї зі статуй на Будинку Руссова в Одесі відвалилася голова і, як з'ясувалося, в якості каркаса там використовували пластикову пляшку.
"Безстатева скульптура на Будинку Руссова, який відкривали з оркестром, втратила своє обличчя. 3аодно відкрилися деякі секрети майстерності", - з іронією прокоментував те, що відбувається одеський краєзнавець Євген Сокольський.
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