В Одессе трамвай сошел с рельсов и резко выскочил на проезжую часть, где ударил автомобиль

Происшествие случилось днем на выходных на 3-й станции Люстдорфской дороги возле площади Толбухина. Момент аварии, а также последствия показали в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как трамвайный вагон №13 внезапно вылетает на дорогу и перегораживает проезжую часть.

В патрульной полиции уже прокомментировали аварию отметив, что трамвай столкнулся с автомобилем Toyota, который от удара отбросило на автомобиль Volkswagen.

В результате происшествия в больницу доставлен пассажир автомобиля Toyota.

По неподтвержденной информации, авария произошла из-за того, что после дождей трамвайные рельсы оказались под плотным слоем земли.

А тем временем синоптики обещаю, что почти всю неделю в Одессе будут хозяйничать активные циклоны, которые принесут дождливую погоду.

Так, Начиная со вторника, 13 апреля небо затянется тучами и пойдет сначала небольшой дождь, который перейдет в обильные оасадки.

Ночью и утром город может укрыть туманом. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от + 5 до + 7 градусов, днем будет около 10-15 градусов выше нуля.

В среду 14 апреля, в Одессе снова пойдет дождь, а небо весь день будет затянуто тучами, немного похолодает. Так температура ночью на градусниках покажет + 4 +5, днем температура составит до + 10.

В четверг, 15 апреля, Одесса окажется в эпицентре циклона, в котором пробудет до конца этой недели.

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