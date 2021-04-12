В Одессе трамвай сошел с рельсов и резко выскочил на проезжую часть, где ударил автомобиль
Происшествие случилось днем на выходных на 3-й станции Люстдорфской дороги возле площади Толбухина. Момент аварии, а также последствия показали в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как трамвайный вагон №13 внезапно вылетает на дорогу и перегораживает проезжую часть.
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В патрульной полиции уже прокомментировали аварию отметив, что трамвай столкнулся с автомобилем Toyota, который от удара отбросило на автомобиль Volkswagen.
В результате происшествия в больницу доставлен пассажир автомобиля Toyota.
По неподтвержденной информации, авария произошла из-за того, что после дождей трамвайные рельсы оказались под плотным слоем земли.
А тем временем синоптики обещаю, что почти всю неделю в Одессе будут хозяйничать активные циклоны, которые принесут дождливую погоду.
Так, Начиная со вторника, 13 апреля небо затянется тучами и пойдет сначала небольшой дождь, который перейдет в обильные оасадки.
Ночью и утром город может укрыть туманом. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от + 5 до + 7 градусов, днем будет около 10-15 градусов выше нуля.
В среду 14 апреля, в Одессе снова пойдет дождь, а небо весь день будет затянуто тучами, немного похолодает. Так температура ночью на градусниках покажет + 4 +5, днем температура составит до + 10.
В четверг, 15 апреля, Одесса окажется в эпицентре циклона, в котором пробудет до конца этой недели.
Напомним, что землетрясение из Румынии коснулось Одесской области: "распространилось на ..."
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