В понедельник, 12 апреля в четырех районах Одессы буде проводится ремонт дорог

С связи с этим появилась важная информация для водителей, которые не хотят попасть в пробку и заторы из-за дорожных работ.

Список запланированных дорожных работ обнародовали на официальном сайте города, передает Politeka.net

Выглядит он следующим образом.

В Приморском районе ремонт проезжей части дорог будет проводится на:

— ул. Дидрихсона;

— ул. Старопортофранковская;

— ул. В. Инбер;

— ул. Маразлиевская.

В Малиновском продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Ремонт будет проводиться на следующих улицах:

— ул. Балковская;

Люстдорфская дорога;

— ул. Краснова;

— ул. Святослава Рихтера;

— пл. Деревянко;

— просп. Адмиральский;

— Овидиопольская дорога.

В Киевском районе продолжают ремонтировать тротуары на:

— ул. Ромашковой;

— просп. Небесной Сотни;

— просп. Ак. Глушко.

В Суворовском ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:

— ул. Паустовского;

— ул. Семена Палия;

— ул. Черноморского казачества;

— ул. С. Ядова;

— ул. Хуторская/ул. Агрономическая;

— ул. Слободская;

— ул. Краснослободская;

— ул. Ак. Воробьева.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

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