В понедельник, 12 апреля в четырех районах Одессы буде проводится ремонт дорог
С связи с этим появилась важная информация для водителей, которые не хотят попасть в пробку и заторы из-за дорожных работ.
Список запланированных дорожных работ обнародовали на официальном сайте города, передает Politeka.net
Выглядит он следующим образом.
В Приморском районе ремонт проезжей части дорог будет проводится на:
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— ул. Дидрихсона;
— ул. Старопортофранковская;
— ул. В. Инбер;
— ул. Маразлиевская.
В Малиновском продолжается капитальный ремонт Алексеевского сквера. Ремонт будет проводиться на следующих улицах:
— ул. Балковская;
Люстдорфская дорога;
— ул. Краснова;
— ул. Святослава Рихтера;
— пл. Деревянко;
— просп. Адмиральский;
— Овидиопольская дорога.
В Киевском районе продолжают ремонтировать тротуары на:
— ул. Ромашковой;
— просп. Небесной Сотни;
— просп. Ак. Глушко.
В Суворовском ремонт дорожного полотна будет вестись по следующим адресам:
— ул. Паустовского;
— ул. Семена Палия;
— ул. Черноморского казачества;
— ул. С. Ядова;
— ул. Хуторская/ул. Агрономическая;
— ул. Слободская;
— ул. Краснослободская;
— ул. Ак. Воробьева.
Отмечается, что в зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.
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