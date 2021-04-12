В курортном поселке Затока Одесской области зафиксировали сброс нечистот в Днестровский лиман

Об этом сообщают местные жители в телеграм канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«В Затоке - экологическая катастрофа», - говорится в сообщении.

Очевидцы утверждают, что сегодня ночью 12 апреля с очистных сооружений скинули канализацию прямо в лиман.

На кадрах демонстрируется весь берег в нечистотах.

«Куда смотрят экологи? Вот там очистные, течет всё оттуда», - рассказывает на видео мужчина.

Ранее мы сообщали, вблизи Одессы поднялся смерч.

Природное явление было замечено в море возле города Южный, что недалеко от Одессы в пятницу, 9 апреля.

Очевидцы успели схватить телефоны и зафиксировать смерч на камеру.

На кадрах видно, что стихия - далеко от суши. Благодаря этому, люди, вероятно, непострадали. Сколько времени продолжалось это природное явление – не сообщается.

Также мы писали, что землетрясение, которые произошло в горах Румынии, распространилось на Одесскую область.

По информации Главного центра специального контроля, 9 апреля в 21:36 на территории Румынии (район гор Вранча) зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, которое распространилось на территорию Одесской области, Ренийский, Болградский и Измаильский районы) без негативных последствий (не ощущался на поверхности человеком)", - говорится в сообщении ГСЧС .

К счастью, природную стихию жители Украины не почувствовали, в пресс-службе уточнили, что обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Напомним, что в Одессе 12 апреля сразу в четырех районах будет трудно проехать: список улиц

Также Politeka сообщала, трамвай сошел с рельсов и резко выскочил на дорогу: видео аварии возле площади в Одессе