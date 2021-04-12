Всю неделю в Одессе будут хозяйничать активные циклоны, которые принесут дождливую погоду

В понедельник с самого утра в Одессе тучи затянут небо, однако обойдется без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Ветер северный, с порывами до 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет +4+6 градусов, днем воздух прогреется до +14.

Во вторник, 13 апреля, погода в Одессе все также будет пасмурной. Во второй половине дня метеорологи прогнозируют мелкий дождь.

Ночью и утром город может укрыть туманом туман. Ветер южный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +7 градусов, днем будет около 10-15 градусов выше нуля.

В среду 14 апреля, в Одессе опять пойдет дождь, а небо весь день будет затянуто тучами, немного похолодает. Так температура ночью на градусниках покажет +4+5, днем температура составит до +10.

В четверг, 15 апреля, Одесса окажется в эпицентре циклона, в котором пробудет до конца этой недели. Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде дождя и ветер сменных направлений, с порывами до 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до 2-7 °С тепла, днем потеплеет до 9-14 °С со знаком плюс.

В пятницу,16 апреля, ожидается самый дождливый день на этой неделе. Осадки будут идти на протяжении всего дня. Температура воздуха останется без изменений. Умеренный переменный ветер начнет дуть с запада.

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