На главной улице Одессы случился обвал
Сначала о падении части фасада с нежилого здания, расположенного на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской сообщили очевидцы в местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По их словам, около 10 часов вечера грохот бы сильный, однако к счастью, никого из прохожих не пострадал.
Обломки фасада только лишь задели припаркованные рядом автомобили.
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В одесской мэрии уже отреагировали на обвал. Коммунальщики обнесли аварийный участок оградительными лентами.
Также в горсовете уверяют, что сегодня 13 апреля на месте обрушения будет работать спецтехника и рабочие, которые разберут опасные элементы фасада.
По данным местных СМИ, ранее в этом здании работало подпольное казино, пока его не прикрыла служба безопасности Украины.
Не так давно мы сообщали, у одной из статуй на Доме Руссова в Одессе отвалилась голова и, как выяснилось, в качестве каркаса там использовали пластиковую бутылку.
"Бесполая скульптура на доме Руссова, который открывали с оркестром, потеряла своё лицо. 3аодно открылись некоторые секреты мастерства", — с иронией прокомментировал происходящее одесский краевед Евгений Сокольский.
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Также Politeka сообщала, трамвай сошел с рельсов и резко выскочил на дорогу: видео аварии возле площади в Одессе