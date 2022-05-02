Жителі Одеси заявляють про те, що чули вибухи, очевидці бачать дим, людей просять знаходиться в укриттях. Про це повідомляється в одному з місцевих Telegram-каналів.

Спершу було невідомо, що саме послужило причиною гучних звуків. Оскільки повідомлення про повітряну тривогу не надходило, деякі припускали що відбуваються практичні стрільби ВМСУ.

Пізніше Одеська обласна державна адміністрація повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по мосту через Дністровський лиман. Оперативне командування "Південь" уточнило, що ворог атакував Одеську область трьома ракетами.

Нагадаємо, на Одещині СБУ піймала диверсанта, який малював мітки для окупантів.

Як повідомляла Politeka, в Одесі попався диверсант, який вів активне листування з окупантами.

Також Politeka писала, СБУ спіймав на "гарячому" агента РФ і його спільника, що планували диверсанти в Одесі, відео.