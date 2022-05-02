У Держбюро розслідувань розповіли про велику провокацію, яку готували колаборанти в Одесі до 2 травня.

В Одесі затримали диверсійне угруповання з 12 осіб, які готували масштабні провокації для дестабілізації ситуації в регіоні 2 травня. Під час обшуків у колаборантів виявили багато зброї, вибухівки, агітаційні матеріали та комуністичну символіку.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Відзначається, що напередодні правоохоронці провели свою спецоперацію, в ході якої і виявили цю ДРГ. За інформацією ДБР, ці люди повинні були влаштувати масові провокації, щоб дестабілізувати ситуацію в Одесі. В арсеналі угруповання було виявлено безліч автоматів, кулеметів, гранат, пістолетів і патронів до них. Також під час обшуків була виявлена антиукраїнська література і заборонена комуністична символіка.

Тим часом в телеграм-каналах повідомляють, що один з членів цієї ДРГ був "довіреною особою" нардепа-колаборанта Іллі Ківи. А провокації мали провести до річниці подій 2 травня в Одесі на замовлення вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. "Довірена особа" Ківи займалося собором "тітушок" для організації антиукраїнських акцій і мітингів.

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