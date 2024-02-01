Замовником виступає сам університет, який виділив майже мільйон гривень з бюджету для цієї закупівлі. Вартість аукціону складає 908 944 гривень, що буде використано з бюджетних коштів.

Тендер заплановано у форматі відкритих торгів з особливостями, що передбачає скорочені строки для швидкого проведення аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Аукціон розпочнеться 7 лютого, і контейнери із закупленими меблями мають бути поставлені до 25 грудня 2024 року.

Список придбаних меблів включає в себе:

Стільці барні для буфету — 8 штук;

Стільці для їдалень — 32 штуки;

Стільці без призначення — 8 штук;

Стільці офісні — 150 штук;

Крісло відкидне з кріпленням у підлогу зі столиком (складення у секції на 5 крісел) — 60 штук;

Крісло відкидне з кріпленням у підлогу зі столиком (складення у секції на 4 крісла) — 16 штук;

Крісло відкидне з кріпленням у підлогу без столика (складення у секцію на 12 крісел) — 12 штук.

Загалом, Одеський університет внутрішніх справ планує придбати 284 місця для сидіння.

Читайте також:

В Одесі зупинилося серце Заслуженого артиста України: "Висловлюємо глибоке співчуття..."

В Одеській області зросла кількість хворих на грип та ГРВІ: що кажуть медики

В Одесі директор будкомпанії завдав збитків десятку людей: йому загрожує до 12 років позбавлення волі