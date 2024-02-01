У лютому в Одесі скоротилася кількість інклюзивних автобусів, згідно з оголошеним розкладом Одеською міською радою.

Спеціальні автобуси, обладнані пандусами, місцями для візків та кнопками виклику водія, будуть працювати за наступним графіком у лютому 2024 року. Загалом ці транспортні засоби обслуговують 24 маршрути, як повідомила міська рада Одеси.

Розклад руху автобусів:

Маршрут № 121:

Просп. Небесної Сотні: 08:54, 12:09, 15:24, 18:39

Вул. Ак. Сахарова: 07:19, 10:34, 13:49, 17:04

Маршрут № 127:

Інфекційна лікарня: 07:00, 10:10, 13:10, 16:10

Меморіал 411-ї батареї: 08:30, 11:40, 14:40, 17:40

Маршрут № 128:

Пл. Старосінна (ЦПВ вокзал): 05:35, 07:55, 10:15, 15:30, 17:50

Вул. Крайня: 06:35, 08:55, 11:55, 16:30, 19:00

Маршрут № 146:

Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:10, 10:38, 14:06, 17:34

Вул. Давида Ойстраха: 08:34, 12:02, 15:30, 18:56

Маршрут № 148:

Вул. Архітекторська : 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

Просп. Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

Маршрут № 150:

Вул. Ак. Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

Просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

Маршрут № 168:

Вул. М. Говорова: 07:30, 08:10, 12:30, 13:00, 16:50, 18:10

Маг. "Копійка": 06:30, 09:50, 10:00, 14:10, 15:30

Маршрут № 175:

Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

"Аптека Гаєвського": 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

Маршрут № 185:

Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

"Аптека Гаєвського": 08:05, 11:50, 15:30 18:50

Маршрут № 190:

Вул. Паустовського: 07:10, 09:50, 12:15, 15:45, 18:00

Залізничний вокзал: 08:40, 11:00, 14:30, 17:00, 19:10

Маршрут № 191:

Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 10:39, 13:59, 17:19

Пересипський міст: 09:00, 12:20, 15:40, 19:00

Маршрут № 198:

Вул. Нежданової (Онкодиспансер): 06:45, 09:00, 16:00, 18:15

Аркадія: 07:40, 09:55, 16:55, 19:10

Маршрут № 201:

Вул. Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

ЦПВ вокзал: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

Маршрут № 214:

Свято-Іверський монастир: 06:00, 08:30, 16:00, 18:30

Вул. Нежданової (Онкодиспансер) : 07:00, 09:30, 17:00, 19:30

Маршрут № 220а:

Просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут № 221:

Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

Маршрут 232а:

Вул. Є. Чикаленка (Ак. Вільямса): 08:15, 13:30, 17:30

Вул. Ак. Сахорова: 06:35, 11:00, 15:40

Маршрут № 242:

Вул. Паустовського: 05:15, 07:30, 10:40, 16:00

ООМЦ Лікарня водників: 06:20, 09:20, 12:00, 17:40

Маршрут № 280:

Вул. Архітекторська: 07:18, 08:58, 12:30, 14:10, 17:55

Кладовище "Західне": 08:08, 09:48, 13:20, 15:00, 18:45

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