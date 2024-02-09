У Одесі було залучено до служби чоловіка з інвалідністю, який страждав від епілепсії і пізніше помер під час виконання обов'язків.

З цього приводу відреагував омбудсмен. Одеський обласний Територіальний Центр Комплектування мобілізував особу з інвалідністю, яка мала проблеми зі здоров'ям через епілепсію, і внаслідок цього він помер під час свого першого робочого дня. Загибель цього чоловіка зараз розслідують за фактом недотримання процедур медичного огляду військовозобов'язаного.

Інформацію про це поширив офіційний представник Верховної Ради з прав людини, Дмитро Лубінець. Він повідомив, що надіслав запит до спеціальної прокуратури з оборонної сфери, яка взяла під контроль цей випадок. Також там проводитимуться досудові розслідування за фактом смерті цього чоловіка.

У звіті також буде досліджено недоліки в проведенні медичного огляду військовозобов'язаного та неспроможність службових осіб надати необхідну медичну допомогу вчасно. Лубінець звернувся до військового командування з вимогою посилення контролю і дотримання закону у питаннях мобілізації, військового обліку та проходження медичної комісії.

"Наразі я особисто контролюю хід досудових розслідувань", - підкреслив омбудсмен.

Раніше було зазначено, що Кабінет Міністрів надав право Територіальним Центрам Комплектування і Соціальної Підтримки (військкоматам) працювати цілодобово під час мобілізації або введення воєнного стану.

Також варто згадати, що працівники територіального центру комплектування та правоохоронці в Одеській області були спіймані за торгівлю "білими квитками" для уникнення мобілізації. Злочинців затримали при отриманні хабаря.

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