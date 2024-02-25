Експерт пояснив, куди діваються пенсії людей, які не доживають до моменту виходу на заслужений відпочинок або покидають цей світ невдовзі після переходу на пенсію.

Згідно з думкою Сергія Коробкіна, ця система подібна до фінансової піраміди, де кожен працюючий вносить свої кошти, а пенсії отримують лише ті, хто доживає до цього моменту. В контексті української системи це означає, що податки, які отримуються від молодих працівників, використовуються для виплати пенсій сучасним пенсіонерам.

"Якщо людина не доживає до пенсії, гроші залишаються в бюджеті. Це може звучати цинічно, але, фактично, це означає, що вона не використала своє право на пенсію. Це трактується державою як такий факт", — зауважує Сергій. За його словами, внесків для задоволення всіх пенсійних вимог не вистачає. Страхові кошти не забезпечують щомісячних потреб 10 мільйонів пенсіонерів, що призводить до дефіциту в бюджеті Пенсійного фонду, який, в свою чергу, компенсується зі загального бюджету з його власним дефіцитом.

Чи має родина померлого право на отримання його накопиченої пенсії?

"Частина пенсії, яка виплачується за солідарною системою, повинна надходити зі загального бюджету, а накопичена частина - з особистого рахунку. Зазвичай накопичувальна система передбачає можливість передачі коштів, які були накопичені на особистому рахунку померлого, у спадок. На сьогоднішній день це не закріплено в законі, хоча відповідний законопроект перебуває на розгляді у Верховній Раді протягом кількох років. Навіть якщо така система буде запроваджена, результати її дії відчують, теоретично, лише наступні покоління", — відповідає експерт.

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