В Україні фальшивомонетники продають у мережі та обмінниках "купюри" гривні та доларів різного номіналу.

В Україні при купівлі іноземної валюти існує ризик отримання підробок. Щоб уникнути обману від фальшивомонетників, необхідно слідувати низці рекомендацій. При використанні послуг валютних обмінників важливо переконатися в їх легальності.

На офіційному сайті Національного банку України доступний список усіх фінансових установ, які мають ліцензію на проведення обмінних операцій. Там же можна знайти адреси пунктів обміну. Перед відвідуванням обмінника рекомендується перевірити, чи дійсно він функціонує легально за вказаною адресою.

Перевірте, щоб назва у реєстрі та на видимо розміщеній ліцензії обмінного пункту співпадали. Тільки після підтвердження легальності діяльності обмінника безпечно користуватися його послугами, і не забудьте зберегти отриманий чек.

При зверненні до банківських установ. Хоча банки можуть пропонувати курс, який здається менш вигідним, вони забезпечують більшу безпеку завдяки своїй великій інфраструктурі. Не існує випадків, коли були створені підроблені банківські відділення для продажу фальшивої валюти. Якщо ви плануєте придбати значну суму доларів через банк, рекомендується зробити замовлення заздалегідь по телефону.

Варто уникати приймання доларів безпосередньо від приватних осіб. Укладаючи угоди з оплатою в американській валюті, ви автоматично наражаєтесь на фінансові ризики.

Отримання таких коштів може створити додаткові складнощі при їхньому використанні в майбутньому. Натомість, якщо валютні кошти надійдуть на ваш рахунок через офіційну транзакцію, ви зможете безперешкодно зняти їх у банку, обміняти на долари чи вивезти за кордон, маючи при собі всі необхідні документи для митниці.

Джерело: OBOZ.UA.

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