Про те, чи справді новий закон дозволить забирати житло у тих, хто ухиляється від мобілізації, розповіла адвокат.

З моменту реєстрації в Верховній Раді нового законопроекту про мобілізацію, що має на меті посилення мобілізаційних заходів, серед громадськості почали циркулювати численні чутки стосовно покарань для осіб, які уникають мобілізації. Однією з таких чуток є інформація про конфіскацію житла у тих, хто порушує мобілізаційний порядок.

Про те, чи дійсно новий закон дозволить забирати житло в ухилянтів від мобілізації, розповіла адвокат Кристина Очкур на каналі адвокатського бюро "Пані в законі" в YouTube.

Адвокат Кристина Очкур пояснила, що за законопроектом про мобілізацію №10449 не передбачена конфіскація майна.

Законопроект про мобілізацію дозволяє Територіальним центрам комплектування і соціальної підтримки ініціювати судове рішення про арешт банківських рахунків, електронних гаманців тощо, що в практичному сенсі означає блокування банківських карт. Крім того, ТЦК мають право звертатися до суду з метою обмеження права керування автомобілем

Експерт відзначає, що в оригінальному законопроекті про мобілізацію було положення, яке дозволяло начальнику Територіального центру комплектування накладати арешт на майно. Проте в другому варіанті цього законопроекту такого положення вже немає.

"Поява чуток про конфіскацію майна ухилянтів з'явилася на тлі обговорення законопроекту про мобілізацію 10378, який викликав значний резонанс. Відразу за ним було представлено проект 10379, що пропонував накладення штрафів розміром до 200 000 грн. Саме цей факт став поштовхом до поширення чуток, адже існувало розуміння, що нездатність особи сплатити такий штраф може призвести до арешту її майна", - роз'яснює юрист Очкур.

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